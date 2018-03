Cildinizi Besleyin

Hem kadın hem de erkekler için temel günlük yüz ve cilt bakım serisi olan NouriFusion®, içeriğinde A, C ve E vitaminleri ile yaz aylarında güneşten ve sıcaktan kuruyup, yorulan ciltlerin yenilenip beslenmesine yardımcı olurken, sağlıkla parlamasını sağlıyor.

Sağlıklı yaşam sektörünün lider markası Herbalife, NouriFusion® serisi ile A, C ve E vitaminlerini tek üründe bir araya getiriyor. Hem kadın, hem de erkekler için temel günlük cilt bakımı serisi olan NouriFusion®, içeriğindeki A vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesine ve yaşlanmanın ilk işaretleriyle mücadeleye yardımcı olurken, C vitamini ile kolajen üretiminin artırılmasına, E vitamini ile de serbest radikallerle savaşmaya ve cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor.

12 ürünü bulunan NouriFusion® serisi, cildin temizlenmesine, toniklenmesine ve nemlendirmesinin yanı sıra yaz aylarında güneşten ve sıcaktan kuruyup, yorulan ciltlerin yenilenip beslenmesine de destek oluyor.

“Normalden kuruya dönük ciltler” ve “normalden yağlıya dönük ciltler” için vitaminli temizleyici, vitaminli tonik, UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan vitaminli nemlendirici SPF15 ile maskesi olan NouriFusion® serisinde ayrıca, her cilt tipi için göz kremi, göz jeli, peeling etkili temizleyici krem ve gece kremi bulunuyor.

NouriFusion® göz jeli, hemen hemen hiç yağ bezi içermediğinden yaşlılık belirtilerinin görüldüğü ilk alanlardan biri olan gözaltı torbalarını hedef alıyor. Yorgun gözlerin görünümünü canlandırıyor ve ifadeyi tazeliyor, ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltıp, gözaltı torbalarının azalmasına yardımcı oluyor.

NouriFusion® gece kremi ise cildin onarımını destekliyor ve cildi derinlemesine nemlendiriyor.

NouriFusion® nemlendirici maske, kuru cilt görünümünü azaltmaya yararken; NouriFusion® arındırıcı maske ise cilt dokusunu, tonunu ve sıkılığını iyileştirmeye yardımcı olur.

NouriFusion serisi ürünlerini Herbalife Bağımsız Distribütörleri aracılığı ile satın alabilirsiniz.

Ürünler ve fiyatları

•NouriFusion® Vitaminli Temizleyici (Normal-Kuru):38,96 TL

•NouriFusion® Vitaminli Temizleyici (Normal-Yağlı):38,96 TL

•NouriFusion® Vitaminli Tonik (Normal-Kuru):38,96 TL

•NouriFusion® Vitaminli Tonik (Normal-Yağlı):38,96 TL

•NouriFusion® Vitaminli Nemlendirici SPF 15 (Normal-Kuru):49,86 TL

•NouriFusion® Vitaminli Nemlendirici SPF 15 (Normal-Yağlı):49,86 TL

•NouriFusion® Gece Kremi:94,00 TL

•NouriFusion® Göz Kremi:60,86 TL

•NouriFusion® Göz Jeli:60,86 TL

•NouriFusion® Arındırıcı Maske:55,45 TL

•NouriFusion® Nemlendirici Maske:55,45 TL

•NouriFusion® Peeling Etkili Temizleyici Krem:55,45 TL

•NouriFusion® Cilt Bakım Seti (Normal-Kuru):127,79 TL

•NouriFusion® Cilt Bakım Seti (Normal-Yağlı):127,79 TL

