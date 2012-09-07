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Çiftçilerin katili de Foça bombacıları çıktı!

2 teröristin, patlamadan 3 gün önce kendilerini fark eden çiftçi Yusuf Kafalı, şoförü Zekeriya Toksuz ve Bahri Şirin’i deşifre olmamak için öldürdükleri ortaya çıktı.

07 Eylül 2012 Cuma 04:35
Çiftçilerin katili de Foça bombacıları çıktı!

İzmir'in Foça ilçesinde 2 askerin şehit olduğu bombalı patlamayı gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa'da polisle yaşanan çatışma sonrasında biri ölü diğeri de yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin üzerinden çıkan tabancaların kriminal incelemeleri şok ayrıntıyı ortaya çıkardı. 2 teröristin, patlamadan 3 gün önce kendilerini fark eden çiftçi Yusuf Kafalı, şoförü Zekeriya Toksuz ve Bahri Şirin'i deşifre olmamak için öldürdükleri ortaya çıktı

Foça'da geçen 9 Ağustos'ta saat 08.07'de Değirmenlik Caddesi'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Foça Deniz Üs Komutanlığı Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na ait servis otobüsünün geçişi sırasında 2 ayrı patlama meydana gelmiş ve olayın ardından Ulaştırma Er Özkan Ateşli olay yerinde, Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Furkan Özmen de ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde şehit olmuştu. Patlamada, 12 kamu görevlisi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Patlamanın hemen ardından olay yerindeki incelemelerde polis ekipleri, patlayıcı yapımında kullanılan naylon poşet, pet su şişesi ile bombanın güç kaydığını oluşturan, infilak sırasında da zarar görmeyen pil üzerinde teröristlere ait parmak izlerini tespit etti. Bu parmak izlerine göre Türkiye genelinde araştırmalar sürdüğü sırada, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 2 Eylül'de polis ekipleriyle girdikleri çatışmada 'Ahmet Bal' sahte kimlikli Burhan Bozkurt ölü, Yunus Çiçek de yaralı olarak ele geçirildi. Teröristlerin parmak izlerinin, patlama bölgesinden elde edilenlerle örtüşmesiyle de Foça saldırısı aydınlatıldı. 2 teröristin, Şanlıurfa'dan K.R. ve H.D. ile İzmir'in Bayındır İlçesi'ndeki Ş.R., kardeşi Ş.R. ve F.K.'nin yardımlarıyla saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

KÖYLÜLERİ DE İNFAZ ETMİŞLER

Çatışmada ölü ele geçirilen 'Ahmet Bal' sahte kimlikli Burhan Bozkurt ve Yunus Çiçek"in üzerinden çıkan silahlar balistik inceleme için İzmir'e gönderildi. Kriminal Laboratuardaki incelemeler sonrasında 2 teröristin, 9 Ağustos"daki patlamadan 3 gün önce Maltepe Köyü yakınlarında cesetleri bulunan çiftçi Yusuf Kafalı (59), şoförü Zekeriya Toksuz (55) ve Bahri Şirin'i (46) öldürdükleri de ortaya çıktı. Teröristlerin, keşif yaptıkları sırada bu köylülerin kendilerini fark etmesi üzerine ve deşifre olmamak için öldürdükleri saptandı. Polisin bu yöndeki soruşturmasının da devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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