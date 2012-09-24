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Çiçek’ten Balyoz kararı yorumu

TBMM Başkanı Çiçek, Balyoz davasıyla ilgili gerekçeli kararın açıklanması gerektiğini belirterek, "Herkesin kendi işini yapması ve halkın iradesine saygı duyması lazım" dedi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 10:58
Çiçek’ten Balyoz kararı yorumu

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kanaltürk Televizyonu'nda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cemil Çiçek, "Balyoz davası"yla ilgili soruya karşılık, devam eden davalarla ilgili olarak bugüne kadar pek bir şey söylemediğini belirterek, ''Bu davayla ilgili hukuki değerlendirme yapabilmek için gerekçeli kararın açıklanması şart'' dedi. Çiçek, kararı değerlendirenlerin de içeriğinden çok durumlarına göre kararı değerlendirdiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin yakın tarihi ile ilgili bir çok olayın yeni aydınlandığını ve daha da aydınlanacağını kaydeden Çiçek, ''Artık bütün bu acılardan sonra şunu kabul etmek lazım: Herkesin kendi işini yapması ve halkın iradesine saygı duyması lazım. Halkın seçtiği, halkın iradesi ile gelmeli ve gitmeli, bunun dışında başka yol ve yöntemler bizi sıkıntıya sokar. 4 sene sonunda eğer beğenilmiyorsa o kişiler, halk onları gönderir. 'Halk doğruyu bulamaz, onların seçtiği kişiler yanlı oluyor...' Bu doğru değil. Bizim kördüğüm ettiğimiz sorunları vatandaş, sağduyusu ile çözmüştür. Demokrasiyi düzlüğe çıkaran bizatihi halkın kendisi olmuştur'' diye konuştu.
Çiçek, dokunulmazlıkların genelde dönem sonuna bırakıldığını ifade ederek, ''Milletvekillerinin teröristlerle kucaklaşması farklı bir durum. O kişilerle ilgili çok sayıda dosya var. Toplamda da 770 fezleke var. Bir yerde suç işlendiyse yargıya, 'bunu görmezden gel' diyemeyiz'' dedi.

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