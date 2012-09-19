Çiçek'den çarpıcı açıklamalar

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, katıldığı canlı yayında terör gündemi hakkında açıklamalar yaptı.

BU SİLAHLI PROPAGANDADIR

Çiçek, ''PKK son dönemde saldırılarını artırdı. Çıldırmış gibi saldırıyor. PKK'nın saldırıları bu şekilde yoğunlaştırması nasıl izah edilebilir?'' sorusu üzerine, işin arkasında ne olup bittiğinin bilinmesi gerektiğine işaret etti. Çiçek, ''Bu işin adı silahlı propagandadır. Terör örgütleri propagandayı bu tür eylemlerle yapar. Bu propagandanın amacı 'ben her yerdeyim' demektir, güç gösterisidir'' dedi.

Çiçek, terörün ana hedefinin kaos ve iç kargaşa çıkarmak, karamsarlık meydana getirmek olduğunu ifade ederek, ülke istikrarsız hale düştüğü zaman, bunun ekonomiye yansımalarının da olacağını söyledi.

BIYIĞI ÇIKMAMIŞ ÇOCUKLARIN PLANI DEĞİLDİR

Terörün dış boyutu da olduğunu belirten Çiçek, ''Bu tür eylemler, 14-15 yaşında dağa çıkmış olan, bıyığı bile çıkmamış olan gençlerin, çocukların yapacağı bir iş değil, çok üst düzeyde planlamadır'' diye konuştu.

Cemil Çiçek, terör örgütlerinin en son teknolojiyi kullandıklarına işaret etti.

PARTİLER ÜSSÜ SORUN

Terör örgütünün arkasında önemli dış destek olduğunu vurgulayan Çiçek, ''Bu, devlet sorunudur, partiler üstü sorundur'' dedi. Çiçek, terör örgütlerinin eylem yapmadığı zaman dağıldığını ifade ederek, ''Örgütün 3'te 1'i kadındır. Bunları eylem içinde tutmazsanız olmaz. Onları sahaya sürmesi lazım. Devamlı hareket halinde olması lazım, olmazsa başka ilişkiler örgütü çökertir'' şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Çiçek, terör örgütünün tek başına bir şey ifade etmeyeceğine dikkati çekerek, ''Hiçbir örgüt, dış destek olmadan varlığını sürdüremez'' ifadesini kullandı. Çiçek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok fazla yanıbaşında ülke görmediğini dile getirerek, ''Hoşumuza giden laflar söylenmiştir ama o kadardır. Dış politika biraz beyaz yalanlar dünyasıdır'' sözlerini sarfetti.

Çiçek, PKK'nın ancak 11 Eylül saldırılarından, 2002'den sonra terör örgütü olarak kabul edildiğini söyledi. Çiçek, Türkiye'nin bir çok ülkeyle suçluların iade anlaşması olmasına rağmen, iade yapılmadığını anlatarak, kendisi Avrupa'da, kırmızı pasaportla o kadar rahat dolaşamazken, terör örgütü mensuplarının elini kolunu sallayarak dolaştığını bildirdi.

Cemil Çiçek, ''Terörle mücadelede ortak mutabakat açıklamanız doğru anlaşıldı mı, beklediğiniz desteği buldunuz mu?'' sorusuna, ''Bizim tartışma konusunda sıkıntımız var. Ben o gün 'Cemil Çiçek olarak açıklama yapıyorum' dedim. Bunu yanlış bulanlar olabilir, usulüne itiraz edenler olabilir ama bu yakıcı sorun, gündemde kalmaya devam ediyor. Hepimizin terör konusunda ne varsa bunu ortaya koymamız lazım'' yanıtını verdi.

Terör sorununun konuşulmasının doğru olduğunu kaydeden Çiçek, ''Konuşmaya devam edelim ama tedbirler konusunda da daha somut, birleştirici tedbirleri ortaya koymamız gerekiyor'' dedi.

PKK AVRUPA'DA UYUŞTURUCUNUN PATRONUDUR

TBMM Başkanı Çiçek, şöyle konuştu:

''Dağdakiler deseki, 'biz silahı bırakacağız', emin olun silahı bırakma iradeleri bile kendi ellerinde değil. İsteseler de bırakamazlar, bıraktırmazlar. Çünkü bu enstrümanı bir çok ülke kullanıyor. Örgüt bizim insanlarımızı kurşunla, roketle öldürüyor, Avrupa'yı uyuşturucu ile öldürüyor. PKK artık Avrupa'da uyuşturucunun patronudur. ABD, örgütün üst düzey yöneticilerinden 8'inin uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan etti. Bunun 5 tanesi o zaman ABD'nin kontrolünde olan Kuzey Irak'ta. ABD 'mal varlığını dondurdum' dedi. Çocukları dağa çıkan anne ve babalara sesleniyorum: Sizin çocuklarınız kendilerince idealize ettikleri olayların peşinde koşturuyor ama onların ABD'de mal varlıkları var. Bunlardan bir tanesi Venedik'te gondol sefası yaparken yakalandı. Uyuşturucu paralarıyla kimisi Venedik'te tatil yapar, keyif çatar; buna karşılık 16 yaşındaki çocuklar, gençler dağa çıkarılıyor.''

Siyasi partilerin biraraya gelme mecburiyetinde olduğunu ifade eden Çiçek, herkesin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

Cemil Çiçek, terör örgütünün her sene kongresini Kandil'de yaptığını, bir çok kişinin bu kongreye katıldığını ancak kimsenin sesi ve soluğunun çıkmadığını kaydetti.

DOKUNULMAZLIKLAR

Milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Çiçek, ''Herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Hakim, savcı bir yerde suç işlendiyse bunu görmeyecek mi? Hukuk görmesini emrediyor, yapmak zorunda. Bir ülkede suç işlenirse, bunu takiple görevli kişiler gereğini yapar'' dedi.

Çiçek, ''Bir yerden çıkış bekleniyorsa o çıkışı kolaylaştıracak şekilde davranmak lazım'' diye konuştu.

Anayasa ile ilgili soruları da yanıtlayan Çiçek, bu Parlamentonun yeni Anayasa yapma mecburiyetinde olduğunu ifade ederek, bu Anayasa ile devam edilmesi durumunda gelecekte Anayasal bir çok sorun yaşanacağını belirtti.