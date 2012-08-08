Chrome’da işler iyi gidiyor

StatCounter, temmuz ayını içeren yeni web tarayıcısı istatistikleri raporunu yayınladı. Raporda Chrome'un yükselişini sürdürdüğü gözlenirken Firefox ve IE'nin düşmeye devam ettiği gözleniyor.



Internet Explorer ve Firefox'un kullanımı temmuz ayında da düşüş gösterirken Internet Explorer 9 kullanımının giderek arttı ve hatta IE8'i geçtiği gözleniyor.

Net Applications'un yayınladığı veriler ortaya çıktığında tarayıcıların son durumu hakkında daha net bir bilgiye sahip olabileceğiz. StatCounter'ın bu verilerinin ham olduğunu ve üzerinde bazı değişikikler yapılabileceğini hatırlatalım.



Bakalım Windows 8'in final sürümü piyasaya sürüldüğünde Internet Explorer 10, kullanıcıları diğer web tarayıcılarını indirmekten alıkoyabilecek mi?