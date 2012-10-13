Christopher: ’’Türk Telekom maçına odaklandık’’

Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş'ın oyuncusu Patrick Christopher, THY Avrupa Ligi'nde Partizan mt:s karşısında aldıkları galibiyetin ardından Türk Telekom maçına odaklandıklarını söyledi.





Christopher, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yarın Beko Basketbol Ligi'nin ilk maçında Türk Telekom'u konuk edeceklerini belirterek, ''Müthiş bir atmosferde, taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle kazandığımız güzel bir zaferden sonra Türkiye Ligi'ndeki açılış maçımıza odaklandık. Bu maçı da kazanıp, ritmimizi daha da arttırarak devam etmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle taraftarlarımızın da Türk Telekom karşısında Abdi İpekçi'de gücümüze güç katmasını istiyoruz'' diye konuştu.



