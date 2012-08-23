Christopher: ’’Taraftarları mutlu edeceğim’’

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Patrick Christopher, çok güçlü bir kulübe geldiğini ve yeni sezonda THY Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.





Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Christopher, Beşiktaş'ta geçmişte Deron Williams ve Allen Iverson gibi dünyaca ünlü yıldızların oynadığını hatırlatarak, geçen sezon kazanılan başarıları olağanüstü olarak nitelendirdi.





Christopher, ''Çok önemli isimler bu takımın formasını giydi. Hatta Kobe Bryant'ın transferi bile gündeme geldi. Tüm bu etkenler bana çok güçlü bir kulübe geldiğimi fazlasıyla hissettirdi. Ayrıca Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da yaşayacak olmam da beni çok mutlu ediyor'' dedi.





Siyah-Beyazlı takımın başantrenörü Erman Kunter'i Fransa'dan tanıdığını ifade eden ABD'li basketbolcu, şöyle konuştu:





''Erman Kunter, sürekli şampiyonluk için yarışan ve şampiyon olan takımlar oluşturmasıyla ünlü bir çalıştırıcı. Bana güven duyması ve antrenmanlarda bana bunu hissettirmesi, oyuncu-antrenör ilişkisi bakımından çok önemli. Kendisi çok saygı duyduğum başarılı bir antrenör.''





''Taraftarları mutlu edeceğim''





Basketbol oynamasının sebeplerinden birinin insanları mutlu etmek olduğunu aktaran Christopher, çok ateşli bir taraftar topluluğu önünde oynayacağını dile getirdi.





Taraftarın beklentisini karşılamak istediğini söyleyen ABD'li oyuncu, ''Taraftarlarımızın videolarını izledim. Geçtiğimiz sezon 3 şampiyonluğa tanıklık eden taraftarlar bu sezon da aynı başarıları hak ediyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' ifadelerini kullandı.





Daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin formasını da giyen basketbolcu, Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonda çok önemli isimlerin forma giyeceğini belirterek, geçen sezon elde edilen başarıların üzerlerinde baskı oluşturmayacağını ve rekabete hazır olduklarını vurguladı.