Chp Tbmm Başkanı İsmail Kahramanın Anayasa Çalışmalarına Katılması Cevabını Kabul Etmedi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan İşitme Engelliler İçin Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Chp Tbmm Başkanı İsmail Kahramanın Anayasa Çalışmalarına Katılması Cevabını Kabul Etmedi