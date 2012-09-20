'CHP süreci baltalıyor'

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Oslo görüşmeleriyle ilgili belgeleri açıklayan CHP'ye yüklendi. Yapılan görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Demirtaş, CHP'yi süreci baltalamakla suçladı.

Müzakereyi yapanlara da teşekkür eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Müzakere saygın bir yöntemdir. Kim yapmışsa, nasıl yapmışsa, sonuç alıp almamasına bakmaksızın o müzakereyi yürütenlere teşekkür ediyorum. Çok ahlaki yöntemdir. CHP'ye de sormak istiyorum. Siz 'diyalog' derken neyi kastediyorsunuz. CHP 'bu iş savaşla olmaz' diyerek Başbakan'la görüştü. Ama bir yandan da Oslo görüşmelerinin tutanaklarını yeni ortaya çıkmış gibi gösterip süreci baltalamaya çalışıyor. 'Bu iş silahla çözülmez' diyorsanız, nasıl çözülür, çıkın açıklayın anlayalım." diye konuştu.