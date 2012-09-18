CHP: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP Sözcüsü Haluk Koç, hükümet ile PKK arasında Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşmeyle ilgili 9 maddelik bir metni açıkladı.

CHP Sözcüsü Koç, “Oslo Protokolü” dediği metnin, İngiliz arşivlerinde yer aldığını öne sürdü.

Koç, KCK tutuklularının seçimden önce serbest bırakılması konusunda hükümet ile PKK’nın anlaşmaya vardığının metinde belirtildiğini söyledi.

CHP'li Koç, tarafların seçim öncesinde tarafların silah bırakması konusunda mutabakata vardığı ve gerginliği azaltacak söylemler konusunda da anlaştığını öne sürdü.

Koç, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü konusunda hazırladığı metnin, müzakere sürecinde temel alınması gerektiği konusunda bir uzlaşma olduğunu da iddia etti.

Haluk Koç, görüşmelerin yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınması konusunda tarafların hemfikir olduğunun “Oslo Protokolü”nde görüldüğünü de ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Anayasal suç işlediğini savunan Koç, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.