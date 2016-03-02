Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haber Ajandası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi başlığıyla verilen haber, Trt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke Anayasa Çalışmalarını Değerlendirdi