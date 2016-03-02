Chp, Meclis Başkanının Anayasa Masası İçin Davetini Reddetti. Oktay Vural başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Chp, Meclis Başkanının Anayasa Masası İçin Davetini Reddetti. Oktay Vural.