CHP'li Nazlıaka'nın YDK'ya sevki

CHP'de "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili "tedbirli" olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yarın savunmasını yapması bekleniyor.



Alınan bilgiye göre, en son 17 Şubat'ta bir araya gelen YDK üyeleri, yarın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.



Toplantıda, Nazlıaka'nın, sözlü savunma yapması bekleniyor.



Nazlıaka'nın sözlü savunmasını ve olaya şahit olanları dinleyecek YDK üyelerinin, parti içinde tartışmalara yol açan olayla ilgili en kısa sürede kararını vereceği ifade edildi.