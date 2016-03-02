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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

02 Mart 2016 Çarşamba 17:45
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi bir grup, CHP'nin 16 Ocak 2016'da yapılan 35. Olağan Kurultayında ve partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmadan önce, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven, "Sayın Cumhurbaşkanımızın diktatörlükle itham edilmesinin ne kadar yersiz olduğu izahtan varestedir. Bu ifade sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir saldırı ve hakaret değil, verdikleri oylarla onu bu makama layık gören bizlere ve milyonlarca vatandaşa da yapılmış açık bir hakarettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel hak hürriyetler ile demokrasinin gelişmesi doğrultusunda sayısız reformların mimarı olduğunu ileri süren Güven, şöyle devam etti:

"Şüphelinin, demokratik yöntemlerle, anayasada gösterilen usule uygun olarak gerçekleştirilmiş bir seçim sonucunda yüzde 52 oy alarak doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı için; ilkel ve demokratik bilincin gelişmediği toplumlarda, ülkedeki ekonomik ve askeri gücü kontrol eden şahısların veya grupların, halk üzerinde baskı kurarak, şiddet uygulayarak kontrolü ellerinde tuttukları rejimler için kullanılan 'diktatör' nitelendirmesinde bulunması, şüphelinin demokrasiye ve halkın iradesine en ufak saygısının dahi olmadığının açık bir göstergesidir. Şüpheli şahsın, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından ülkedeki en büyük ikinci partinin ve anamuhalefet partisinin lideri olması, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne sermektedir."

Açıklamanın ardından, Çankaya İlçe Teşkilatı üyeleri, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu dilekçelerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur ve saygınlığına yönelik hakaret içerikli ifadelerin sarf edildiği vurgulanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi.
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