Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesine İlişkin Açıklamalarında Yıldan Yıla Tutarsızlık Var başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Sonu adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesine İlişkin Açıklamalarında Yıldan Yıla Tutarsızlık Var başlığıyla verilen haber, A Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesine İlişkin Açıklamalarında Yıldan Yıla Tutarsızlık Var başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesine İlişkin Açıklamalarında Yıldan Yıla Tutarsızlık Var