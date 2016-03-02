Chp'den Anayasa Masasına Dön Çağrısı Yapan Meclis Bşk. İsmail Kahraman'a Cevap Geldi. - Chp Grup Bşk. Vk. Levent Gök, Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke, Abdülhamit G başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



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Chp'den Anayasa Masasına Dön Çağrısı Yapan Meclis Bşk. İsmail Kahraman'a Cevap Geldi. - Chp Grup Bşk. Vk. Levent Gök, Chp Sözcüsü Selin Sayek Böke, Abdülhamit Gül, Mhp'li Oktay Vural.