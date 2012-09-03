CHP adaylarını anketle belirleyecek

Keskin, anketlerle belediye başkanlarının ve aday adaylarının performansını ölçeceklerini belirterek, sonuca göre önseçim de yapabileceklerini söyledi.

İzmir’de soruları yanıtlayan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, yerel seçime yönelik hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Aday belirlemek için anket yapılacağını belirten Keskin şöyle konuştu:

"Bu araştırma şirketleri, göreve aday olanları araştıracak, belediye başkanlarının performansını araştıracak. Adaylarımızı objektif kıstaslarla belirlemeye imkan sağlayacak bir uygulama. Çıkan sonuca göre önseçim yapmamız gerekiyorsa önseçim yapacağız. Yok eğer aday belediye başkanı gerçekten toplumun beklentilerine uygun performans sergilemişse birikimini değerlendireceğiz. Çok başarılı, toplumda albenisi olan bir başkan ise neden yeni bir arkadaş çıkararak acemilik dönemi yaşatalım."

’ÖNSEÇİM YAPILMASINDA SAKINCA GÖRMÜYORUM’

Adnan Keskin önseçimin örgütü diri tutacağını öne sürerek, yapılmasını şu sözlerle savundu:

"Önseçim insanın toplumla ilişki kurmasına yardımcı olur. Aday olan kişinin ideoloji ve parti çizgisinin kırmadan sürdürmesini sağlar. Önseçim olsa adaylar, İzmir’de tüm yerleşim yerlerinde insanlara ulaşmak, onların acılarını paylaşmak, sorunlarının çözümüne katkı koymaya çalışırlar. Bu hem partiye dirilik canlılık getirir. Hem de adayın kendisini bilgilendirmesine katkı sağlar. İmkan olursa ben önseçim yapılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Örgütümüz milletvekili seçimlerinde bu birikimi elde etti. Tüzüğümüze de bunu koyduk, bunu geliştirmek mecburiyetindeyiz. Merkez yoklamasının yapıldığı süreçlerde halk siyasetin dışında kalıyor. Bugün demokrasimizde birtakım sıkıntılar varsa, insanlar çok olumsuz tasarrufların karşısında demokratik reflekslerini ortaya koymuyorlarsa, bu merkez yoklamasının Türk siyasetine getirdiği bir olumsuzluktur. Önseçim sistemi ortadan kalkınca halk tribünlerde siyasetçileri seyreden bir konuma düşüyor. Biz bu yöntemle insanlara ’biz belirliyoruz siz de bunlara oy verin’ diyoruz ki, bu kişiyi siyasetten uzaklaştırır."

CHP’nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Keskin, il ve ilçe başkanlarının ve yöneticilerinin yerel seçimde adaylık için istifa etmelerine sıcak bakmadığını da belirterek, "Benim tavsiyem kadronun boşalmamasıdır. Siyaset yapacak arkadaşlarımız, milletvekili seçiminde kendilerini değerlendirme şansı bulabilir. Hele ki yeni iş başına gelmiştir, 4- 5 aylık il ve ilçe başkanlıkları vardır, bu arkadaşlarımızın enerjilerini partinin iktidara gelmesi için yönlendirmelerini temenni ediyorum" dedi.

06 CHP 02 PLAKA KRİZİ

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra gelen örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Keskin’in atanması, partide 06 CHP 02 plakalı otomobilin kullanımını da tartışmaya açtı. Kılıçdaroğlu, yaşanan gerginlik üzerine partide ikinci adam olmayacağını fiilen göstermek için otomobilin kullanımını yasakladı. Şu anda TBMM’nin aracını kullanan Keskin, Ekim’den sonra da kendi otomobilini kullanacağını dile getirerek, "Böyle bir tartışmayı da doğru bulmuyorum. Halen partiden araba kullanmıyorum. Meclisin arabasını kullanıyorum ama, Ekim’den sonra kendi arabamı kullanacağım. Kimseden araba istemeyeceğim. Bu da bir ilke kararıdır. Anlayan anlasın, yorumlayan yorumlasın" diye konuştu.

HER SANDIKTA 3 KİŞİ

Deniz Baykal muhalifi olduğu için 12 yıl parti yönetimlerinden uzak tutulan Adnan Keskin, örgütlerin başı olarak yerel seçimde başarının sandık örgütlenmesiyle sağlanacağını savundu. Ülkeyi 25 bölgeye ayırıp İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki bölgeleri milletvekillerinin sorumluluğuna verirken, üç büyük kenti Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve kendisine bağladı. Keskin, Ekim ayı sonuna kadar her sandıkta ana kademe, kadın ve gençlik kollarından birer kişinin görevlendirilmesi talimatı vererek, her sokak ve sitede örgütlenilmesini istedi. Keskin, örgütlenme modeli hayata geçtiğinde sık sık üç büyük kenti ziyaret edip, ilçe ve kasabalara gideceğini söyledi.

DHA