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Chelsea’de Oscar havası

Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı Juventus maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Chelsea, galibiyeti kaçırdığı için üzülse de sezon başında 25 milyon pound karşılığında transfer Oscar'ın performansına seviniyor.

21 Eylül 2012 Cuma 10:30
Chelsea’de Oscar havası
Chelsea, galibiyeti kaçırdığı için üzülse de sezon başında 25 milyon pound karşılığında transfer Oscar'ın performansına seviniyor.

Juventus karşısında ilk kez bir Şampiyonlar Ligi'ne çıkan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, efsane kaleci Gianluigi Buffon'u iki kez avlayarak Ada'da manşetleri süslüyor. Takım arkadaşları da futbolcunun performansını göklere çıkarıyor.

Chelsea kalesini koruyan Petr Cech genç oyuncu için "Oscar harika futbol oynuyor, ve bunu basit bir kaç dokunuşla yapıyor. Yüksek bir fiyata geldi, genç oyuncularda bu baskı yaratabilir ama o attığı iki golle özgüven kazandı. Performansı sevindirici, verilen parayı hakediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Kaka yakıştırmaları yapılan Oscar için Cech bunu zamanın göstereceğini ancak arkadaşının çok çabuk adapte olduğunu ve o kaliteye sahip olduğunu belirtirken, Mikel Obi de "Oscar antrenmanlarda bu hareketleri sıkça yapıyordu, maçta sergilemesi zaman meselesiydi. Avrupa ve bilhassa İngiliz futbolu adapte olması zor ama Oscar'ın bunu başarabileceğini gördük" dedi.
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