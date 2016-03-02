Ceylanpınar'da Toprak Dağıtımı İddiası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalar bir mahalle muhtarı eliyle yürütülen ve TİGEM'in toprak dağıtılacağı iddiasının asılsız olduğu duyuruldu.