Ceyhan, uzatmada üçüncü oldu

Antakya Belediyesi tarafından İskenderun'da düzenlenen Homend Hoşgörü Basketbol Cup Turnuvası üçüncülük karşılaşmasında Ceyhan Belediyesi, Tarsus Belediyesi'ni normal süresi 67-67 biten maçta, uzatmalar sonucunda 83-76 yendi.
Bu sonuçla Ceyhan Belediyesi turnuvayı 3. olarak bitirdi.
Salon: İskenderun
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Ümit Onat
Ceyhan Belediyesi: Ceyda 23, Asena 10, Tuğçe 13, Aslı 27, Ferda 2, Melek 8, Kübra
Tarsus Belediye: Dila 22, Seda 12, Lima 13, Gülten 5, Deniz Çolakoğlu 9, Melike 15
1. periyot: 18-16
Devre: 37-28
3. periyot: 49-48