Ceyhan fark attı

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Basketbol Turnuvası'nda, Ceyhan Belediyesi, Edremit Belediyesi'ni 84-57 yendi.
Ceyhan Belediyesi: 84 - Edremit Belediyesi: 57
Salon: İskenderun Spor Salonu
Hakemler: İsmail Aydın, Taner Şeker, Cihan Turunç
Ceyhan Belediyesi: Ceyda 10, Asena 1, Şeniz 5, Tuğçe 11, Serda 12, Melek 11, Ezgi, 2, Selin, Kübra 16, Aslı 16
Edremit Belediyesi: Pınar 1, Banu 2, Tülin, Melike 17, Burcu 13, Pelin, Devran 8, Gamze 16,
1. periyot: 26-6
Devre: 52-22
3. periyot: 69-38