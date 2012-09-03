Ceyhan’da turnuva hazırlıkları

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL)takımlarından Ceyhan Belediye'nin antrenörü Atilla Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, takımın kondisyon ağırlıklı çalıştığını belirterek, zaman zaman BOTAŞ Spor ile dostluk maçları yaparak hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.





Bu maçlar sayesinde takımdaki eksiklikleri daha iyi görebildiklerini anlatan Keskin, şöyle devam etti:





''Takımımızda sakat oyuncumuz bulunmuyor. Katılacağımız 'Homend Hoşgörü Cup' turnuvasında önemli olan sporcularımızı en iyi şekilde lige hazırlamak. Bunun için uğraşıyoruz. Umarım turnuva boyunca sakatlık yaşamayız ve lige moralli bir şekilde başlarız.''





Ceyhan Belediye'nin turnuva için 4 Eylül Salı günü İskenderun'a gideceği bildirildi.