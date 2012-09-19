Ceyda Kozluca’nın üçlüğü Botaş’ı yıktı

Maça hızlı giren Adana ekibi, Saynur’un sayılarıyla 3.dakikayı 2-4 önde geçti. Konuk Ceyhan Aslı, Asena ve Ceyda’nın sayılarıyla 6.dakikayı 7-5 geçti. Ceyhan Belediye, Letonyalı oyuncusu Karkina’nın sayılarıyla 9-5 öne geçti. Nadya ve Ivezic’in karşılıklı basketlerinin ardından 8.dakikada skor 12-8 oldu.

Büşra Akgün ‘ün basket faulüyle farkı 1 sayıya indiren Botaş, rakip takımın hatalarını Pelin ve Büşra değerlendirerek öne geçti: (14-15). Botaş Pelin’in son saniye basket faulüyle ilk çeyreği 14-18 önde bitirdi.





İkinci periyot





Maçın ikinci çeyreğine Ceyda ve Aslı’nın sayılarıyla 19-18 öne geçen konuk Ceyhan Belediye önünde Botaş Nadya ile oyunda kaldı: (23-22, 13.dk). Melek’in hücum ribaundundan ürettiği basketle son 6 dakikaya 25-22 üstün giren Ceyhan Belediye, Ceyda ile farkı 5 sayıya çıkardı: (27-22). Ancak maçı bırakmayan Botaş, Elif ile oyunda kaldı: (27-24). Ancak üst üste uygun pozisyonları kullanamayan Kırmızı-Beyazlılar, hızlı hücümda Ceyda Kozluca’yı savunamadı: (29-24). Melek ve Tuğçe’nin sayılarıyla son 2:45’e 7 sayı üstün girdi: (32-25).Hülya Özkan ve Pelin Bilgiç’in karşılıklı basketlerle son dakikaya 34-27 üstün giren Ceyhan Belediye, Hülya ile farkı 9 sayıya çıkardı: (36-27). Son saniyede Ceyda’dan gelen basketle konuk Ceyhan Belediye ilk devreyi 38-29 üstün kapattı.





Üçüncü periyot





Maçın ikinci yarısına Gamze ve Karklina’nın sayılarıyla başlarken, Dilek ve Karklina (3)’nın basketleriyle fark 10 sayıya ulaştı: (43-33, 22.dk). Gamze’nin basketinin ardından Saynur’un serbest atışıyla fark 7’ye inerken, Ivezic’in üçlüğüne yanıt Büşra’dan geldi: (46-38, 27.dk). Maçı bırakmayan Botaş, Nadya-Büşra ikilisiyle son 2:31’de farkı 4’e çekti: (46-42). Ancak Hırvat skorer Ivezic’in arka arkaya ürettiği 6 sayıyla rahatlayan Ceyhan Belediye, son 46 saniyeye 54-42 üstün girdi. Kalan sürede Elif ile sayı bulan Botaş, Ivezic’i tutamayınca final periyotuna 56-44 geride girdi.





Dördüncü periyot

Karşılaşmanın son çeyreğine Dilek’in üçlüğüyle giren Botaş, skoru 56-47’ye taşıdı. Ivezic’in serbest atışına Korel ile yanıt veren Adana ekibi, Ristic’in üçlüğüyle farkı 5’e indirdi: (57-52). Ivezic’in basketine Dilek isabetli dış atışıyla cevap verirken, son 7:38’de skor 59-55 oldu. Ceyda ve Burcu’nun karşılıklı basketlerinin ardından Ivezic’in basketi Botaş’ın mola almasına neden oldu: (63-57,35.dk). Dilek (3) ve Korel’in basketleriyle 5-0 seri yakalayan ev sahibi ekip, son 3:58’de mola aldı: (63-62). Yaklaşık 2 dakika her iki takım skor bulamazken, Burcu Çiğil Botaş’ı son öne geçirdi: (63-64). Ivezic ve Karklina’nın sayılarıyla son 1:27’ye 67-64 önde girdi.Aslı ve Burcu’nun karşılıklı basketlerinin ardından son 52 saniyede skor 69-66 oldu. 18 saniye kala Burcu Çiğil’in üç sayılık basketiyle eşitliği yakalayan Botaş, son 11 saniyede Elif’in serbest atışıyla öne geçti: (69-70). Ancak Ceyda Kozluca’nın son saniye basketiyle Ceyhan Belediyesi sahadan 72-70 galip ayrıldı.





CEYHAN BELEDİYE (14-24-18-16): 72

Ceyda Kozluca 14 82s: 4/7, 3s: 2/5, 1 rib, 3 as, 1 tk, 2 tç)

Asena Yalçın 6 (2s: 3/5, 3s: 0/3, SA: 0/2, 1 as, 2 tk, 4 tç)

Tuğçe İnöntepe 1 (2s: 0/4, SA: 1/2, 2 rib, 2 as, 4 tk)

Ferda Yıldız 0 (3s: 0/2, 1 as, 1 tk, 2 tç)

Kristine Karklina 9 (2s: 1/2, 3s: 1/1, SA: 4/4, 4 rib, 5 as, 2 tk, 1 tç)

Aslı Sevinç 5 (2s: 2/7, 3s: 0/1, SA: 1/2, 6 rib, 4 tk, 5 tç)

Hülya Özkan 6 (2s: 3/4, 3s: 0/2, 3 as)

Melek Bilge 7 (2s: 3/6, SA: 1/2, 6 rib, 2 tk, 1 tç)

Sevim Sara Erdoğan 0

Jelena Ivazic 24 (2S: 6/9, 3S: 2/3, sa: 6/8, 7 rib, 1 tk, 2 tç)





BOTAŞ (18-11-15-26): 70

Burcu Çiğil 13 (2s: 4/7, 3s: 1/3, 3s: 2/5, 4 rib, 2 as, 2 tk)

Pelin Bilgiç 7 (2s: 3/4, SA: 1/1, 2 rib, 2 as)

Ayşe Dilek Ünüvar 11 (2s: 1/5, 3s: 3/3, 1 rib, 1 as, 4 tk, 1 tç)

Cansu Yetiş 2 (SA: 2/2, 1 rib, 1 as, 3 tk, 2 tç)

Büşra Akgün 6 (2s: 3/4, 2 rib, 1 tk)

Katarina Ristic 3 (2s: 0/1, 3s: 1/2, 1 as, 4 tk)

Elif Emirtekin 5 (2s: 2/3, SA: 1/2, 5 rib, 3 as, 4 tk, 2 tç)

Korel Engin 5 (2s: 2/6, SA: 1/2, 6 rib, 2 as, 3 tk, 1 blk)

Gamze Takmaz 5 (2s: 2/3, 3s: 0/1, SA: 1/4, 4 rib, 2 tk, 1 tç)

Dalma Ivanyi 0 (2s: 0/1, 2 rib, 1 as, 2 tk, 2 tç)

Nadya Rapchuk 6 (2s: 1/4, SA: 4/4, 6 rib)

Saynur Tozlu 7 (2s: 2/2, SA: 3/6, 7 rib, 2 tk)