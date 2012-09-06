Çevre felaketi BP'nin peşini bırakmıyor

Felaketin sorumlusu "kötü yönetim"

2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki rafineri faciası sonrasında deniz suyuna karışan tonlarca petrol yüzünden meydana gelen çevre felaketi, BP'nin yakasını bırakmıyor.

Bu kez, ABD Adalet Bakanlığı BP şirketine tazminat davası açtı. New Orleans kentindeki Federal Mahkeme tarafından ağır ihmal gerekçesiyle açılan dava, BP'yi hayli zora sokacağa benziyor. Ocak 2013 tarihinde başlayacak mahkeme sürecinde Adalet Bakanlığı iddialarını kanıtladığı takdirde BP firması 21 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilecek.

İngiliz BP şirketinin yetkilileri ise 11 kişinin ölümüne sebep olan çevre felaketinde ihmalleri bulduğu yönündeki suçlamaları şiddetle reddediyor. Ocak ayında başlayacak dava öncesinde BP'nin avukatları Adalet Bakanlığı yetkilileriyle mutabık kalabilecekleri bir rakam üzerinde anlaşabilmek için görüşmelere başladı.

Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerinden önce bir uzlaşmaya varabilmeyi umut eden BP yönetimi, dava sürecinin hisse değelerine ilişkin yarattığı belirsizlik yüzünden yatırımcılarını kaybetmekten de endişe duyuyor.

Nitekim şirket hisseleri Federal Mahkeme'nin dava açtığı haberinin duyulmasının hemen ardından yüzde 4 oranında değer kaybetti.