Cevat Soydaş’da liderler belli oldu





12. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, devam ediyor.





Basketbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (BBHGD), Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şubesi ve TOFAŞ Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 4 maç oynandı.





Üç gündür devam eden ve tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada, A Grubu'nu TOFAŞ, B Grubu'nu ise Erdemir lider bitirdi.





Turnuvaya katılan takımlar, gruplarındaki sıralamaya göre birbiriyle eşleşti.





12. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, yarın sona erecek. Maçların ardından ödül töreni düzenlenecek.





Atatürk Spor Salonu'nda yapılan maçlarda şu sonuçlar alındı:





Antalya Büyükşehir Belediyesi - LTI Giessen 46ers: 86-69





TOFAŞ - Aliağa Petkim: 81-65





Mersin Büyükşehir Belediyesi - Kb Trepca Mitrovica: 111-72





Olin Edirne–Erdemir: 61-82





Turnuvada yarının ( 8 Eylül) programı şöyle:





11.00 Aliağa Petkim-Kb Trepca Mitrovica





13.00 LTI Giessen 46ers-Olin Edirne





15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi





17.00 TOFAŞ-Erdemir



