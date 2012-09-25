Çetin Doğan temyize gidiyor

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz tarafından Yargıtay'a gönderilmek üzere İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, davadaki hükmün usul ve yasaya aykırılık taşıdığı iddia edildi.



-Doğan, Tanyeri ve Büyük hakkında tutukluluğun kaldırılması talebi-

Öte yandan, avukatlar Ülgen ve Ersöz, müvekkilleri emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ve emekli Albay Hakan Büyük hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması istemiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

AA