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’Çete’ Madrid!

Real Madrid'de sular durmuyor... Manchester City maçında Ronaldo'nun golüne sevinmeyen Casillas'ın CR7 ile arasının açık olduğu, takımda İspanyol ve Portekiz gruplaşmasının ortaya çıktığı öne sürüldü.

22 Eylül 2012 Cumartesi 09:10
’Çete’ Madrid!
İspanyol devi Real Madrid’de çalkantılı günler devam ediyor... Cristiano Ronaldo krizi, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncularını kötü performanslarının ardından ruhsuzlukla suçlaması, ortalığı karıştırmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında son dakikada Ronaldo’nun golüyle sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmak da, Los Galacticos’ta tansiyonun düşmesine engel olmadı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo, takımda oyuncular arasında gruplaşmaların tavan yaptığını iddia etti. Bir tarafta Ronaldo ve onun Portekizli arkadaşları Coentrao ve Pepe, diğer tarafta ise İspanyollar’ın yer aldığı kaptan İker Casillas, Ramos, Arbeloa ve Albiol’un bulunduğu grubun, adeta çeteleştiği yazıldı. Arjantinli futbolcu Gonzalo Higuain’in de İspanyollar’ın tarafında yer aldığı öne sürüldü. 

Kız arkadaşlarına da yansıdı

Manchester City maçında Ronaldo’nun attığı gol sonrasında Casillas’ın bu duruma hiç tepki göstermemesinin de bu iddiaları kuvvetlendirdiği öğrenildi. Casillas ve Ronaldo arasındaki gerilimin iki takım arkadaşının sevgililerini de etkilediği bildirildi. Tecrübeli file bekçisinin kız arkadaşı Sara Carbonero ile CR7’nin sevgilisi İrina Shayk’ın da artık birbirleriyle konuşmadıkları ifade edildi.

Kaynak: Fanatik
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