Çeşme’de moral tatili

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Murat Özyeğin ile Edvina Sponza, evliliklerini geçen hafta tek celsede sonlandırdı. 28 Temmuz 2001'de Fransız Konsolosluğu'nun Tarabya'daki yazlık bahçesinde gerçekleştirilen muhteşem bir düğünle evlenen çiftin ayrılıkları aileleri ve sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı. Boşanmanın ardından haftasonu Lal ve Ege adlı iki çocuğu ile İzmir'e tatile giden Edvina Hanım, Boubou Beach'te çocuklarıyla birlikte tüm gün denize girip bol bol kitap okudu.Edvina Hanım'ın mutlu olduğu ve boşanma stresinden hızla kurltuduğu güümseyen yüzüyle objektiflere yansıdı.