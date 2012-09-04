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Cesedini 4 yaşındaki oğlu buldu

Muğla’nın Milas İlçesi’nde 4 yaşındaki oğluyla yaşayan ve yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı olduğu belirtilen tarih öğretmeni 34 yaşındaki Duygu Öztekin, odasında ölü bulundu.

04 Eylül 2012 Salı 17:05
Cesedini 4 yaşındaki oğlu buldu

İlk incelemede intihar ettiği belirlenen Duygu öğretmenin, bir öğrencisine ’Bana bir şey olursa anahtar paspasın altında’ diye cep telefonuyla mesaj gönderdiği anlaşıldı. Talihsiz öğretmenin ölümü ilçeyi yasa boğdu.
 
Olay, Milas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Taflan Sokak’taki Altın Kent Sitesi numara 11’de bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görevli tarih öğretmeni 34 yaşındaki Duygu Öztekin, odasından çıkmayınca 4 yaşındaki oğlu Şevket Doğan Öztekin, annesini uyandırmak istedi.
 
AĞZINDAN KAN GELEN CESEDE OĞLU YARA BANDI YAPIŞTIRDI
 
Ancak minik Şevket, burnu ve ağzından kan gelen annesini uyandıramayınca, yara bandı bulup komşularının yanına gitti ve iddiaya göre, "Annem uyanmıyor, ağzı kanamış yara bandı buldum yapıştırdım ama yine de uyanmıyor" dedi. Bunun üzerine eve giren komşuları, Duygu öğretmenin cesediyle karşılaştı ve durumu polise bildirdi.
 
BAŞUCUNDA BOŞ İLAÇ KUTULARI
 
Olay yerine gelen polis, talihsiz öğretmenin baş ucunda içi boş ilaç kutuları buldu. Savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Duygu öğretmenin boşanma aşamasında olduğu eşiyle yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı ve gece saatlerinde, özel ders verdiği bir öğrencisine cep telefonundan ’Bana bir şey olursa anahtar paspasın altında’ yazılı mesaj gönderdiği belirtildi.
 
Duygu Öztekin’in ölüm haberini alan öğrencileri ve öğretmen arkadaşları, evinin önüne gelip gözyaşı döktü. Talihsiz öğretmenin ölümü ilçeyi yasa boğdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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