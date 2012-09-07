Askerden şok açıklama !

Afyonkarahisar'da çarşamba günü patlayan cephanelikte incelemede bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici , içerideki bir askerin kendisine, 'Duş almaya bile vaktimiz yok. Sabah 7'den akşam 11'e kadar cephanelikte bomba istifliyoruz.' dediğini aktardı.



Sabah saatlerinde Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışla sı'na gelerek askeri yetkililerden bilgi alan Destici, çıkışta yaptığı açıklamada, mühimmat toplama çalışmalarının devam ettiğini ve askerlerin birçoğunun olay nedeniyle hala şokta olduklarını belirtti. Acilen buradaki askerlerin yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Cumartesi günü birliğe teslim olan 16 kısa dönem asker nasıl olur da pazartesi günü mühimmat deposuna götürülür? İnsan bunu anlamakta zorlanıyor." dedi. Destici, içeride konuştuğu bir askerin kendilerine patlamadan 10 dakika önce bir komutanın gelerek, 'Konya'da böyle mühimmat depolanırken el bombası düşmüştü ve patlama olmuştu. Dikkatli olun.' dediği bilgisini veren BBP Genel Başkanı, "Neden rütbeli personel bu tür işleri yapmaz? Türkiye'nin buna ayıracak personeli ya da bütçesi yok mu?" diye sordu.