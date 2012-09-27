Cenk Tosun’dan çok samimi açıklamalar

Prosyonel kariyerine Eintracht Frankfurt'ta başladı, vatan hasretine fazla dayanamadığı kısa süre sonra gözünü Gaziantep'te açtı. İlk sezonunda istatistikleri alt üst eden Cenk Tosun, geçen yıl hem saha içinde hem de saha dışında oldukça sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor'da, özellikle ligin ikinci yarısında patladı. Kırmızı-siyahlı takımın yıldızı, Türk futbolunun gelecekte büyük işler beklediği golcüsü, AMK'ya çok özel açıklamalar yaptı. Türkiye'ye geliş hikayesinden gelecekteki hedeflerine, özel hayatından Gaziantep'teki günlerine kadar pek çok konuda konuşan Cenk, sorularımıza samimi cevaplar verdi...





Türkiye'ye büyük umutlarla geldin. İlk sezonunda 14 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydun. Ama sonrasında bir düşüş yaşadın, bunun nedeni neydi?





Geçtiğimiz sezona zaten iyi başlayamadık. Hoca değişikliği oldu. Bana kalırsa hep iyiydim, ama gol atamıyordum. Türkiye'de malesef gol atamadığınız zaman kötü oluyorsunuz. Kamp döneminde iç yan bağlarımdan sakatlık yaşadım. Yine de çabuk toparladım. Bu sezon geride kalan 5 maçta 2 galibiyet aldık. Devamı gelecek ve ben de gerçek Cenk'i herkese göstereceğim.





Peki Süper Lig'de yaptığın müthiş başlangıç, sonrasında A Milli Takım'a gittin. Neler hissettin?





Gerçekten rüya gibiydi. Bu kadar iyi bir performans ortaya koyacağımı düşünmemiştim. Ay-Yıldızlı forma ise müthiş bir duygu. İstediğim şansı bulamadım, ama o ekip içinde olmak bile güzel.





Transfer döneminde özellikle Trabzonspor çok peşinden koştu. Neden olmadı?





Ben de yazılanlar kadarını biliyorum. Açıkça söyleyebilirim ki, bana gelen resmi bir teklif olmadı. Kulüpler düzeyinde görüşme olduysa, onu bilemem. Her futbolcunun idealleri vardır, ama ben şu anda Gaziantepspor'da mutluyum.





Galatasaray hikayeni anlatır mısın? Gaziantep'e gitmeden, seni onlar da çok istemişti...





İki takımdan da bana teklif vardı. Ama Gaziantepspor daha çok uğraştı, bana güven verdiler. Tolunay hoca, "Buraya gel, sana sahip çıkacağım" dedi. Mustafa Kızıl da çok ilgilendi. Ben kulübede oturmak değil, oynamak istiyordum. Zaten iyi olduğum takdirde bir gün büyük kulüplerde oynayacağımı düşünüyordum. Bu nedenle Gaziantepspor'u seçtim. Galatasaray'dan belki daha fazla para alacaktım, ama ben kariyerim için böyle bir hamle yaptım.





Almanya'da milli takım düzeyinde forma giyen bir oyuncu olarak, sonrasında A Milli Takım için Türkiye'yi seçtin. Bundan pişman mısın?





Asla pişman değilim. Kalbim hep Türkiye için, Ay-Yıldızlı forma için attı. Almanya Milli Takımı'na gitsem, ne olurdu diye hiç düşünmedim. İlkay Gündoğan ile ben Almanya'da gelecek vaat eden oyuncular olarak gösteriliyorduk. O tercihini Almanya'dan yana yaptı. Ben vatan hasreti yaşıyordum, Almanya formasını giymeyi aklımdan bile geçirmedim.





Özlenen Cenk Tosun'u futbolseverler görecek mi?





Beşiktaş maçıyla birlikte gol perdesini açtım. Sürekli çalışıyorum. İdmanlardan sonra ekstradan antrenman yapıyorum. Geçen sezon şanssızlık yaşadım. Ama bu kez işimi şansa bırakmayacağım. Özlenen Cenk'i herkes görecek.





Muhammet Demir nasıl bir golcü? İyi bir forma rekabetiniz var...





Çok iyi ve değişik özellikleri olan bir forvet. Geleceği bence çok parlak. Aynı zamanda Turgut Doğan Şahin de hücum oynuyor, Sosa da öyle. Bu rekabet, takımın lehine. Bize olan güveni boşa çıkartmayacağız.





Geçen sezona göre kadroyu kıyaslarsan, daha mı zayıfsınız?





Güç kaybettiğimizi söyleyebilirim. Dany, Elyasa, Sapara, Olcan, Popov, Ivan gibi ilk 11'in değişmez oyuncuları gitti. Yerine yeni isimler geldi. Ama daha zayıfız.





Başkan İbrahim Kızıl cezaevindeyken neler yaşadınız? O günler nasıldı?





Çok sıkıntılı günler geçirdik. Haberi alır almaz çok şaşırmıştık. Kimse anlam veremedi. Maç kazanıyorduk, sevinsek mi, üzülsek mi bilemiyorduk. Başkan hep mesaj gönderiyordu, zaten biz de kendisini ziyaret ettik. Spor Toto Kupası'nı istedi bizden, kazandık ve ona hediye ettik. Kupayla cezaevine gittik. Neyseki hepsi geride kaldı.





Kariyer planın bundan sonrası için nasıl?





Anadolu'da bence Gaziantepspor'dan iyi bir takım yok. Benim esas hedefim Avrupa. Direkt olarak Avrupa'da üst düzey bir ligde top oynamak isterim.





Antep'te günler nasıl geçiyor?





Pek fazla yapacak bir şey yok. Antrenmanlar dışında genelde evdeyim. Takım arkadaşlarımla yemek yiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Bir sporcunun nasıl yaşaması gerekiyorsa, öyle davranıyoruz.





Almanya'da birlikte oynadığın, şimdi senin gibi parlayan oyuncu var mı?





Chelsea'de Marko Marin var. Onunla birlikte oynadım. Emre Güral şimdi Trabzonspor'da. Ayrıca Gökhan Töre'yle de karşılıklı forma giymiştik.





Frankfurt'ta neden beklediğin gibi olmadı? Bundesliga'da oynamak güzel olmaz mıydı?





Hocamız Skibbe'ydi. Önümde de birbirinden yıldız 3 forvet vardı. Gekas, Halil Altıntop ve Fenin. Onlar varken, hoca cesaret edip bana forma veremedi. Aslında formum iyiydi. Ama yanlış zamanda yanlış yerdeydim.





Anadolu'dan Bursaspor dışında başka şampiyon çıkar mı?





Bursa müthiş bir iş başardı, aynısını biz veya başka Anadolu kulübü de yapabilir. Ancak bu çok zor. Doğru planlama, birliktelik ve iyi bir jenerasyon yakalamak şart. Çünkü sizden kat kat maddi gücü fazla kulüplerle yarışıyorsunuz. Çok destek görmeniz lazım. Tabii bir de şans lazım.





Hayalindeki kulüp?





Kesinlikle Real Madrid. Ayrı bir hayranlığım var. Allah izin verirse, bir gün orada forma giymeyi çok isterim.





Şampiyonlukta kimi bir adım önde görüyorsun?





Genel olarak Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslıyorlar. Bu ikisi arasında konuşursak, Galatasaray daha favori. Kadroları çok geniş, İyi top oynuyorlar.





Hikmet Karaman nasıl bir teknik direktör?





Taktik bilgisi inanılmaz. Zaman zaman saha içine taktik tahtasını getiriyor, tek tek anlatıyor. Müthiş bir insan aynı zamanda. Yeri geldiğinde bizimle arkadaş gibi konuşuyor. Aradaki mesafeyi çok iyi koruyor. Sürekli araştırıyor, uğraşıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Zaten müthiş bir maç arşivi var. Asla yerinde durmuyor. Atlıyor uçağa, Avrupa'da maç seyrediyor. Bizim için Hikmet hoca büyük şans.





Son olarak taraftara bir mesajın var mı?





Bu takıma destek olsunlar. Tribüne gelsinler. Stadı boş görmek, bir futbolcu için en kötü şey. Kazanırsak, onlarla birlikte kazanıyoruz. Bilmeliler ki bu takım her zaman elinden gelenin fazlasını yapıyor.





'Beni Tolunay hoca yarattı'





Tolunay Kafkas'ın sendeki yeri çok ayrı. Görevi bıraktıktan sonra neler hissettin?





Beni Cenk yapan, Tolunay hocadır. İlk geldiğimde lisansım çıktı, hemen maçta oynattı. Bana güvendi. Müthiş insandır. Sık sık konuşuruz. Gitmesine çok üzülmüştüm, bence sorumlu o değildi. Bir iki maç daha kalmalıydı.





'Keşke Sapara da bizle olsaydı'





İbricic nasıl bir oyuncu? Bosna'nın Alex'i diye tabir edilen bir yıldızın, Anadolu'ya gelmesi sürpriz olmuştu...





İbricic müthiş teknik, bir o kadar da çalışkan bir futbolcu. Kalitesi üst düzey. Aynı zamanda karakteri de çok iyi. Pasları müthiş. 3 maç ceza alması kötü oldu. Takıma inanılmaz katkı sağlıyor. Keşke Sapara da olsaydı. Çünkü geçen sezon Sapara geldikten sonra gollerimi atmaya başlamıştım.





'Dany, G.Saray'da fazla kalmaz...'





Dany ile birlikte oynadın. Galatasaray'da iş yapar mı?





Dany müthiş bir stoper. Bir defans oyuncusunda olması gereken özelliklerin fazlası var. Karakteri de iyi. Bence Galatasaray'da çok kalmaz. Avrupa'nın önemli kulüplerinden birine transfer olabilir.





Cenk Tosun'un 'EN'leri





En beğendiğin şarkıcı: Tarkan

En beğendiğin aktör: Will Smith

En sevdiğin şarkı: Gülşen (Seyre Dursun Aşk)

En sevdiğin yemek: Mantı

En sevdiğin teknik adam: Tolunay Kafkas ve Hikmet Karaman

En iyi anlaştığın oyuncu: Şenol Can, Bekir Ozan, Turgut Doğan

En beğendiğin film: Slumdog Millionaire

En çok binmek istediğin araba: Bugatti Veyron

En sevdiğin şehir: Frankfurt

En zorlandığın stoper: Lugano

En iyi futbolcu yeri ve yabancı: Arda Turan ile Cristiano Ronaldo

Kaynak: AMK - Safa Can Konuksever