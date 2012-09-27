Cenk ile Almeida kapıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında Portekizli futbolcu Hugo Almeida ile kaleci Cenk Gönen arasında gerginlik yaşandı. Çift kale maçta kendisine pas vermeyen Cenk'e tepki gösteren Almeida, bu oyuncunun üstüne yürüdü.





İki oyuncu arasındaki gerginliği kaptan İbrahim Toraman araya girerek önledi. Portekizli oyuncu, sinirli bir şekilde soyunma odasına giderken teknik heyet idmanı bitirdi.





Muhammed ve İsmail ayrı çalıştı





Beşiktaş, akşam idmanın ilk bölümünde koşu çalışması yaptı. Daha sonra uzun süreli pas çalışması gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, günü çift kale maçla tamamladı.





İdmanın başında neşeli oldukları görülen ve birbirleriyle şakalaşan Beşiktaşlı futbolcuların idmanı, Almeida ve Cenk arasındaki gerginlik nedeniyle tatsız tamamlandı.





Sakatlığı geçen İsmail Köybaşı, takımla birlikte koşu ve pas çalışmaları yaparken daha sonra Muhammed Demirci ile birlikte ayrı olarak idmanı sürdürdüler.





Samet Aybaba'nın torun sevgisi





Antrenmanda Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Samet Aybaba, torunu Dila ile ilgilendi.





Takımın çift kale maç yaptığı sırada oğlu ve gelini ile birlikte idmanı kenardan izleyen Dila'yı kucağına alan tecrübeli teknik adam, sahanın bir başka tarafında minik torunuyla oynadı.





Necip Uysal sakatlandı





Beşiktaş'ın idmanında pas çalışması sırasında Necip Uysal, Mehmet Akyüz'ün müdahalesi sonrası sakatlandı.





Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sol ayağına darbe alan Siyah-Beyazlı futbolcunun aynı bölgesine darbe gelince, genç oyuncu yerde kaldı. Bir süre yerde yatan Necip, daha sonra ayağa kalkarken sinirli bir şekilde kramponunu yere fırlattı. Sağlık ekipleri, bu oyuncuya ilk müdahaleyi saha içinde yaptı. Saha kenarında tedavisi tamamlanan Necip, takımıyla çift kale maçta yer aldı.





Beşiktaş'ın bugünkü idmanına sakatlıkları süren Mustafa Pektemek ve Mehmet Akgün katılmadı.





Siyah-Beyazlı ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.