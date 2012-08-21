Cenk Gönen: 'Galatasaray derbisinde avantaj bizde'

Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlandın. Nasıl oldu sakatlık anı anlatabilir misin?

Top bir anda arka direkte Webo’nun önünde kaldı. Bende açısını kapatarak golü engellemek istedim. O anda Webo’nun dizi sert bir şekilde üst adaleme geldi. Bu şekilde maçı tamamladım. Ağrım var. Umarım en kısa zamanda ağrılarım geçecektir.

Beşiktaş sezonun ilk maçında İBB ile berabere kaldı. Mücadele anlamında neler söylersin?

İlk 20 dakikada oyuna istekli ve tempolu başlayan taraf bizdik. Ama hücumda bu tempoya ayak uyduramadık. 20. dakikadan sonra rakip sert oyunu ile maça ortak oldu. Onlarda tehlikeli pozisyonlar yaratmaya başladı kalemizde. İlk yarı böyle tamamlandı ama 2. yarının başında yine etkili başlayan bizdik. Fakat sonrasında 60. dakikada bir duran top organizasyonunda büyük bir konsantrasyon eksikliği sonucu golü yedik. Daha sonra 30 dakika boyunca golleri bulabilmek için bastırdık ama malesef 2. golü bulamadık. Yeni oluşan bir takımız. Yeni hocamız ve oyuncularımız var. Daha iyi olacak gücümüz ve potansiyelimiz var diye düşünüyorum. Daha çok çalışarak, hocamızın isteklerini sahaya daha çok yansıtarak daha iyi olacağız önümüzdeki haftalarda.

Önümüzdeki hafta Galatasaray derbisi var. Sen hem Beşiktaş forması ile hemde milli takım forması ile büyük maçlara artık alıştın. Nasıl bir mücadele olacak sana göre?

Derbide kendi evimizde, kendi büyük taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu tarz maçlarda herzaman kendi taraftarı önünde oynayan takım avantajlıdır diye düşünüyorum. Bizde Galatasaray maçında avantajlı olan tarafız. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde olmanın avantajını kullanıp taraftarlarımızın önünde galip gelmeliyiz.