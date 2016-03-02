Cenazeden dönenlerin bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Durağan ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hilmi Alpaslan (63) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Karataş köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan Hakkı Erdoğan yaralandı. Erdoğan, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Alpaslan ve Erdoğan'ın bir yakınlarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.