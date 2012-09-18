Cenazede saldırıya uğrayan kadın konuştu

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı şehit olan 8 polisten Ümit Yıldırım’ın cenazesinin dün Trabzon Havalimanı’nda karşılanması sırasında, elindeki Türk bayrağını sallayarak, "Siz aldınız, dağdan indirdiniz bunları. Otobüsle getirdiniz, karşıladınız" diye bağırınca şehit yakınlarının saldırısına uğrayarak baygınlık geçiren Nurten Yetimoğlu, açıklamalarda bulundu.

Asker kızı olduğunu söyleyen Yetimoğlu, "Şehidimizi gidip uğurlamak istedim. Annesi ’Yavrum artık beni kim arayacak?’ deyince kendimi kaybettim, koptum. Sonra ne olduğunu anlamadım. Bir kadın vurdu. Çekmeler, tekmeler, çığlıklar" dedi.

Dün Malatya’dan askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilen şehit polis memuru Ümit Yıldırım’ın cenazesi, ambulansa konulurken, aniden elinde Türk bayrağı ve yakasında da şehidin fotoğrafı ile ortaya çıkan Nurten Yetimoğlu, "Siz aldınız, dağdan indirdiniz bunları. Otobüsle getirdiniz, karşıladınız. Her gün şehit geliyor. Bunun sonu ne zaman gelecek? Allah belasını versin böyle işin" dedi. Bunun üzerine şehidin kuzeni Metin Yıldırım, öfkeli kadını uzaklaştırmak istedi. Tepki gösteren ve "Sen kimsin? " diyen şehitin yakınları da provokatörlükle suçladıkları Yetimoğlu’na saldırdı. Saldırı sonucu yere düşen Yetimoğlu baygınlık geçirdi, bir kişi de başına ayağıyla bastı. Polis, Nurten Yetimoğlu’nu aprondan dışarı çıkartarak öfkeli kalabalıktan uzaklaştırdı.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Nurten Yetimoğlu, şehit polis Ümit Yıldırım’ın cenazesinin dün sabah Trabzon’a getirileceğini öğrendikten sonra havalimanına gittiğini söyledi. Yetimoğlu, "Şehidimizi gidip uğurlayayım istedim. Ben de bir asker çocuğuyum. Bayrağı aldım, gittim. Şehit annesi, ’Yavrum beni kim arayacak?’ deyince kendimi kaybettim, koptum" dedi. Yetimoğlu, şöyle devam etti:

"Tepkimi dile getirmek istedim. ’Yazıklar olsun dağdakilere fırsat verenlere. İçerdeki 485 kişiyi dışarıya çıkardınız. Bunlar KDV olarak geri geldi size. Her gün şehit geliyor. Bunun sonu ne zaman gelecek? Allah belasını versin böyle işin’ dedim. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Birden birisi çıktı ortaya. O vurdu. Bir kadın vurdu. Çekmeler, tekmeler. Çığlıklar. Anlamadım."

TÜRK BAYRAĞINI ÇANTAMDA GEZDİREMEYECEK MİYİM?

Kendini kaybettikten sonra polis tarafından Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Bölümü’nden apron dışına çıkartılan Yetimoğlu, burada da polisin, "Niye geldiniz buraya? Neden buradasınız? Bayrakla neden geldiniz? Buraya bayrakla gelmekteki amacınız neydi?" gibi sorular yönelttiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Bir Türk vatandaşı olarak Türk bayrağını çantamda gezdiremeyecek miyim? Benim bayrağımı sorgulayana kadar, gidin doğudakileri, doğuda asılan PKK bayraklarını sorgulayın. O bayrak için can verilmiş. Ben bir asker kızıyım. Bu bayrağı istediğim gibi taşırım. Bunu kimse sorgulayamaz."

EVLAT ACISINI ÇOK İYİ BİLİRİM

Nurten Yetimoğlu, "Genelde şehit cenazelerine giderim. Evlat acısını çok iyi bilirim. Oğlum kanser hastasıydı. Çok uğraştım. Kendimi kaybettim. Dün havaalanında ne oldu tam anlayamadım. O sırada bakan ya da milletvekilleri orada mıydı değil miydi bilmiyorum. Kimseyi görmedim ki. Sadece o kadının, şehit annesinin yangınını gördüm. Şehit yakınlarının yerde bağırmalarını gördüm" diye konuştu.

DHA