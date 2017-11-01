Youtube fenomeni olarak herkesin beyninde Merhaba Ben Cem sesinin yankılandığı Cem Korkmaz intihar ederek hayatını kaybetti. Peki Cem Korkmaz neden intihar etti, sebebi ne?

Youtube fenomeni Cem Korkmaz hayatını kaybetmesinin arkasnda ne var. İlk olarak Recep İvedik serisinde karşımıza çıkan ve döneme damga vuran filmde Şahan Gökbakar'dan sonra en çok konuşulan isim olan Cem, daha sonra Oha Diyorum kanalında büyük ses getirmişti. Oha Diyorum'la problemler yaşayarak ayrılmış, ancak büyüklüğün onda kaldığı Youtube çevresince bilinirdi. Cem Korkmaz'ın intihar etme sebebi yakın çevresine sorduk.

Cem Korkmaz neden intihar etti?

Yakın arkadaşları, intihar sebebi çok üzücü. Yakında açıklayacaklarını bizlere iletti. Ailesine olan saygımızdan dolayı bizde açıklayamıyoruz. Ailesi bir açıklama yapacaktır.