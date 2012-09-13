Çelik'ten intibak müjdesi

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ankara'da Sivas Günleri' etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, programın sonunda gazetecilerin, intibak yasası çerçevesinde emeklilere yapılan yanlış ödemelerle ilgili sorularını cevapladı. Çelik, intibakla ilgili çalışmaların 2000 yılı ve öncesi SSK emeklileriyle ilgili olduğunu daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "O günün koşullarıyla yapılan çalışmalar bugün elektronik ortama aktarılırken ortaya çok büyük olmamakla birlikte, 3-5 bin kişiye varan sayıda emeklimizle ilgili farklılık çıktı. Bazılarının maaşlarında farklılık söz konusu. Henüz netleşmiş bir durum değil. Çalışmalar devam ediyor. 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren dosyalar elden geçirilip neticelenince o çerçevede fark ödemesi gerekenlerle ilgili tabi ki sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız. Eksik ödemelere karşı kamu yapması gereken ödemeyi yapacaktır. Fazla ödemelerle ilgili konu ise siyasi bir karardır. Değerlendireceğiz. Onunla ilgili siyasi değerlendirmeyi Bakanlar Kurulu'nda yapacağız" şeklinde konuştu.