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Çelik: 'Burak 3 milyon Euro alsaydı Trabzon’da kalırdı'

Lemi Çelik Trabzonspor'dan ayrılan Burak Yılmaz ile görüştüğünü ve "3 milyon euro verseler kalacaktım" dediğini belirtti. Başkan Sadri Şener ise eski golcüsüne yanıt verdi: Konuştuğumuzda hiç para mevzusu olmadı. Yurtdışına gitmek istediğini söyledi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 11:25
Çelik: 'Burak 3 milyon Euro alsaydı Trabzon’da kalırdı'
UEFA Avrupa Ligi'ne, Macar ekibi Videoton'a elenerek veda eden, lige de istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da yönetim eleşetirilerin odağına oturdu. Başta Burak olmak üzere yıldız futbolcuları kadroda tutamamakla suçlanan Başkan Sadri Şener'e istifa etmesi yönünde baskılar arttı. Şener önceki gün Gol Çizgisi programına canlı yayında telefonla konuk olurken hem eleştirilere cevap verdi hem de Lemi Çelik'in Burak Yılmaz ile ilgili verdiği çok önemli bir bilgiye açıklık getirdi.

Trabzonspor'dan 1,8 milyon euro alırken, Galatasaray'a yıllık 2,3 milyon euro karşılığında tranfser olan golcü futbolcu ile transferinin ardından konuştuğunu söyleyen Çelik, “Burak Trabzonspor'dan neden ayrıldığını bana anlattı. 'Bana bir para teklif gelmedi. 3 milyon euro verselerdi kalacaktım' dedi. Kendisini karşılarına alıp bu konuda konuşmadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı. Şener de Burak ile aralarında parayla ilgili bir konuşma geçmediğini belirtti. Golcü oyuncunun ayrılmak için izin istediğini ifade eden Şener, "Ben de kendisine yurtdışı için izin verdim. '3 milyon eruo verseler kalırdım' ifadesi çok şık değil. Hiçbir zaman para konuşulmadı" diye konuştu.

Kim doğru söylüyor?
 
Trabzonspor'da parlayan futbolcuları İstanbul takımlarına kaptırmalarının gerekçelerine değinen Şener ise şunları söyledi: “İstanbul şehrinin cazibesinin üstesinden bir türlü gelemiyorum. Bunu beceremiyorum. Kimsenin de yapacağını zanetmiyorum. Bu oyuncular Trabzon doğumlu değiller. İstanbul'un cazibesine kapılıyorlar. Benim verdiğim parayla İstanbul'daki takımların verdiği paralar arasında çok fark yok. Bundan sonraki yıllarda da bu tür olaylar yaşanacak.”

Kaynak: Bugün 
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