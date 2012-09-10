Çeklere şansımız tutuyor

''12 Dev Adam'', bugüne dek Çek Cumhuriyeti ile yaptığı 11 maçta 9 galibiyet alırken, sadece 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





Eski Çekoslovakya'nın, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmasından sonra Çek Cumhuriyeti ile ilk kez 17 Kasım 1993'de 29. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda karşılaşan milliler, rakibine 96-80 yenildi.





Milliler, 2013 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmada da Çek Cumhuriyeti'ne 82-64'lük skorla mağlup oldu.





En farklı galibiyet özel maçta





Milliler, Çek Cumhuriyeti karşısında en farklı galibiyetini özel maçta elde etti.





İstanbul'da 8 Ağustos 2000'de yapılan karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'ni 45 sayı farkla (92-47) mağlup eden Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.





Türkiye'deki resmi maçları farklı skorlarla kazandı





Grubu 2. sırada bitirmek için rakibini 19 sayı farkla yenmesi gereken milliler, Çek Cumhuriyeti ile daha önce Türkiye'de yaptığı iki resmi maçı da farklı skorlarla kazandı.





29. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında 16 Kasım 1994'de Ankara'da rakibiyle karşılaşan ''12 Dev Adam'', karşılaşmadan 21 sayı farkla (92-71) galip ayrıldı.





31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İstanbul'da 27 Şubat 1999'da yapılan karşılaşmayı da Türkiye 19 sayı farkla (86-67) kazanmıştı.





Resmi maçların sonuçları





Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile tarihinde yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.





(A) Milli Basketbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti ile yaptığı resmi maçlar ve sonuçları şöyle:





Tarih Turnuva Yer Sonuç





17.11.1993 29. Avr. Şam. Ele. Gru. Çek Cumhuriyeti 80-96





16.11.1994 29. Avr. Şam. Ele. Gru Türkiye 92-71





28.02.1998 31. Avr.Şam.Yarı Fin.Ele.Gru. Çek Cumhuriyeti 74-67





27.02.1999 31. Avr.Şam.Yarı Fin.Ele.Gru. Türkiye 86-67





28.06.1999 31. Avr. Şam. Finalleri Fransa 78-73





05.09.2007 35. Avr. Şam. Finalleri İspanya 80-72





27.08.2011 2013 Avr.Şam. El. Grubu Çek Cumhuriyeti 64-82





Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.