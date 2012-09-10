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Çeklere şansımız tutuyor

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri (F) Grubu'nda yarın (11 Eylül) Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak (A) Milli Basketbol Takımı, rakibine geçit vermiyor.

10 Eylül 2012 Pazartesi 12:10
Çeklere şansımız tutuyor
''12 Dev Adam'', bugüne dek Çek Cumhuriyeti ile yaptığı 11 maçta 9 galibiyet alırken, sadece 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Eski Çekoslovakya'nın, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmasından sonra Çek Cumhuriyeti ile ilk kez 17 Kasım 1993'de 29. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda karşılaşan milliler, rakibine 96-80 yenildi.

Milliler, 2013 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmada da Çek Cumhuriyeti'ne 82-64'lük skorla mağlup oldu.

En farklı galibiyet özel maçta

Milliler, Çek Cumhuriyeti karşısında en farklı galibiyetini özel maçta elde etti.

İstanbul'da 8 Ağustos 2000'de yapılan karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'ni 45 sayı farkla (92-47) mağlup eden Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.

Türkiye'deki resmi maçları farklı skorlarla kazandı

Grubu 2. sırada bitirmek için rakibini 19 sayı farkla yenmesi gereken milliler, Çek Cumhuriyeti ile daha önce Türkiye'de yaptığı iki resmi maçı da farklı skorlarla kazandı.

29. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında 16 Kasım 1994'de Ankara'da rakibiyle karşılaşan ''12 Dev Adam'', karşılaşmadan 21 sayı farkla (92-71) galip ayrıldı.

31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İstanbul'da 27 Şubat 1999'da yapılan karşılaşmayı da Türkiye 19 sayı farkla (86-67) kazanmıştı.

Resmi maçların sonuçları

Türkiye, Çek Cumhuriyeti ile tarihinde yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

(A) Milli Basketbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti ile yaptığı resmi maçlar ve sonuçları şöyle:

  Tarih              Turnuva                                        Yer                    Sonuç

17.11.1993   29. Avr. Şam. Ele. Gru.        Çek Cumhuriyeti    80-96

16.11.1994   29. Avr. Şam. Ele. Gru         Türkiye                      92-71

28.02.1998   31. Avr.Şam.Yarı Fin.Ele.Gru.  Çek Cumhuriyeti    74-67

27.02.1999   31. Avr.Şam.Yarı Fin.Ele.Gru.  Türkiye                  86-67

28.06.1999   31. Avr. Şam. Finalleri        Fransa                       78-73

05.09.2007   35. Avr. Şam. Finalleri        İspanya                       80-72

27.08.2011   2013 Avr.Şam. El. Grubu     Çek Cumhuriyeti    64-82

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
 
 
 
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