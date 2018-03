Çebi: 'İnşallah herkes Beşiktaş’ı örnek alır'

Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, TrtSpor'da yayınlanan Kupa Saati programına canlı bağlantıyla konuk oldu.

Son günlerde kulüpte yaşanan bir çok probleme rağmen futbol takımının oynadığı iyi futbol ve aldığı iyi sonuçlarla ilgili olarak;

"Şansımızı biz yarattık,herşeyi tesadüfen yukarıdan olmuş gibi düşenemeyiz. Biz bunu başardık, hırslı, koşan, gençlerden kurulu bir kadro istemiştik. Bu kadronun sahada başarılı olacağına inanıyorduk ve halen inanıyoruz. Bu başarı artarak devam edecek" cavabını verdi. Takımın bu sezon 4 büyük külüp içerisinde en az para harcayarak transferi kapatması konusunda ise "Biz ne gerekiyorsa onu harcadık,bence yeterliydi, inşallah %100 başarılı oluruz da bu da Türk futboluna örnek olur. Çünkü bu kadar harcamanın altından Türk kulüplerinin kalkabileceğini düşünmüyorum, faciaya doğru gidiliyor inşallah herkes Beşiktaş'ı örnek alır" diye konuştu.





"Tarftarın %95'i şu anda Quaresma'yı istemez"





Beşiktaş'ın aylardır gündeminden düşmeyen Quaresma konusuna da değinen Çebi; "Bence Quaresma konusunun gündem dışına çıkması lazım,yönetim olarak artık sürekli Quaresma konusunu duymak istemiyoruz. Bana göre taraftarın %5'i onu takımda görmek istiyor geri kalan %95'lik kısım ise gerekli görmüyor. Çünkü Quaresma'nın stili ve futbol anlayışı teknik kadronun şu an ki oyun stili ve anlayışının dışında bir tablo çiziyor. Kendisi bireysel oyunu seven bir arkadaşımız, Samet hoca ise kollektif oyunu seven bir antrenör. Teknik kadronun aldığı karar kadroda olmaması yönündeydi bizde bu kararın arkasında durduk,ayrıca para veriyorsunuz diye Beşiktaş'ı başarısızlığa itebilme ihtimali olan bir durum yaratmak yanlış, bedeli ödenir ancak Beşiktaş'tan önemli değil" ifadelerini kullandı.





"Türk futbolu 3 Temmuz defterini kapatmalı"





Aziz Yıldırım'ın dün gece katıldığı Tv programında 3 Temmuz süreci ile ilgili "Beşiktaş da işin içinde" sözleriyle ilgili olarak "Bana göre Türk futbolu artık bu defteri kapatıp önüne bakmalı aksi halde yıpranma devam edecektir. Kendisine saygım var ancak bu konular Türk futboluna zarar verir" dedi.





"Herkesin kırmızı çizgileri vardır"





Kadroda ki sporcularla ilgili her türlü kararı teknik kadro'nun vereceğine değinen Çebi,"Herkesin kırmızı çizgileri vardır, yönetim olarak müdahele söz konusu değidir, futbolu futbolun başındakiler idare etmelidir" şeklinde konuştu. Ayrıca Gökhan Süzen transferinde takasta kullanılmayı reddeden ve kulüp tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra çalışmalarına Beylerbeyi tesislerinde devam eden Emre Özkan konusunda da "Genç oyuncuların Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bize yardım etmelerini arzu ederdim. Hem kendilerine hem de kulüplerine zarar veriyorlar,inşallah ara transferde bu politikalarını değiştirirler, gelen teklifler onlar içinde pozitifti" şeklinde konuştu.