Çebi’den TFF’ye itiraz

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin kulüplere verdiği cezalara isyan etti.

Sanica Boru Elazığspor’la yapılan maçta yaşanan taraftar olaylarından dolayı TFF’nin verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını hak etmediklerini söyleyen Çebi, şöyle konuştu:





“Stat girişlerinde aramaları güvenlik kuvvetleri yapmakta. Bu konuda kulüp olarak bizim bir yaptırımımız yok. Güvenliği sağlayan emniyet görevlileri. Taraftarların üzerindeki bozuk paraların tamamına el koyuyorlar. Ama içeri giren taraftar büfeden bir şeyler alıp yeniden bozuk paraya sahip olabiliyor.





Suçlar, suçu işleyenlere verilecek cezalar ve yaptırımlarla önlenebilir. Oysa TFF, kulübe cezayı veriyor. Sorduğunuzda ''Sizin taraftarınız'' diyor ve işin içinden çıkıyor. Nereden bileyim taraftarım olduğunu? Belki rakip takımların taraftarları. Bunu belirlemek mümkün mü? Tabii ki değil. Bu olayları gerçekleştiren kişileri emniyet güçlerimiz rahatlıkla belirleyebilir. 6222 ve 6250 sayılı yasalar da bu tip hadiseler için çıkartılmadı mı? Eğer TFF her defasında cezayı kulüplere ödetecekse bu sorunların sonu gelmeyecektir.”

Kaynak: Milliyet