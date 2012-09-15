Çatışma'da 10 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup terörist tarafından Güzelkonak ve Şapatan Jandarma karakolları ile Durak Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla eş zamanlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.

Taciz ateşi devam ettiği sırada, Şemdinli-Yüksekova karayolundaki Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir kamyonet ile gelen teröristlerin karakola saldırı girişiminde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

''Bununla eş zamanlı olarak çevreden karakola yoğun ateş açılmış, çıkan çatışmada ilk tespitlere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan bazı teröristlerin takibine ve arazi tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Çatışmalar sırasında 6 askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır.''

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye kobra helikopterleri sevk edildiği ve bir özel kuvvet taburu ile bir jandarma özel harekat bölüğünün havadan karakola indirildiği ifade edildi.

Köylüleri canlı kalkan yaptılar

Kirpi araçları ve polis özel harekat timlerinin de karakola takviye olarak gönderildiği vurgulanan açıklamada, saldırının detaylarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

''İlk bilgilere göre, teröristlerin sivil kıyafetle karakola yapacakları saldırıya, destek olmaları yönünde köylüleri ve korucuları tehdit ettikleri, ancak vatandaşların sağduyulu davranarak destek vermemeleri üzerine Güzelkonak köyünde teröristlerle korucular arasında silahlı çatışma çıktığı ve bu çatışmada bir korucunun şehit olduğu, 2 korucu ile bir vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir.

Köylülerimizi canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle meskun mahalden karakola yapılan saldırı girişimine, güvenlik kuvvetlerimiz halkımızın desteği ile gereken cevabı vermiştir."



Karakola bomba yüklü araçla saldırı girişimi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Tepe Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı girişiminde bulunan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bir askerin hafif şekilde yaralandığı çatışmanın yaşandığı bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, bomba yüklü aracın karakol girişinde patladığını, patlamanın ardından teröristlerin karakola roketatarlı saldırıda bulunduğunu belirtti.

AA