Çatışma bölgesinden ilk görüntüler

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ne dün gece kalabalık PKK'lı grubunun uzun namlulu silahlar ve askeri birliklere uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırısında 10 asker şehit oldu, 7 kişi yaralandı.



Kaymakamlık, Polis Lojmanları ve Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'nın üs bölgelerini hedef seçen çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Saldırı sırasında çok sayıda işyeri ve binaya roket ve kurşun isabet ettiği ilçe merkezinde, günün ağarmasıyla Polis Lojmanları önünde 3 PKK'lının cesedini almak isteyen grup, polis tarafından havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.