Cassano neden kadro dışı?

İtalya milli takımı teknik direktörü Cesare Prandelli hafta içinde oynanacak Bulgaristan ve Malta maçı kadrosuna Antonio Cassano'yu neden çağırmadığını açıkladı.





Cassano ile konuştuğunu ve futbolcusunun kendisine henüz 50-60 ile oynadığını belirten Prandelli, "şu anda futbolcuların kendini bulmasını bekleyecek zamanım yok. Böyle bir riski alamam, elemeleri geçmek için kazanmalıyız." dedi.





Tecrübeli teknik adam Balotelli, Chiellini ve Motta'nın da Euro 2012 sonrası kendi en iyi düzeylerine henüz çıkamadıkları için kadroya alınmadığını belirtti.





Prandelli bu oyuncuların yerine yaz döneminde Milan'a transfer olan Giampaolo Pazzini, Roma'da oynayan Pablo Osvaldo ve geçen sezon Pescara ile büyüledikten sonra PSG'nin yolunu tutan 19 yaşındaki Marco Verratti'yi aday kadroya aldı.