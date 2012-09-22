Carvalhal: ’’Takımımla gurur duyuyorum’’

Teknik Direktör Carlos Carvalhal, Orduspor karşısında ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu ve futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.





Orduspor ile 1–1 berabere kalan İstanbul BB'de teknik direktör Carlos Carvalhal, maçın özetini yapmanın kolay olduğunu ve ilk yarıda Ekrem'in gördüğü kırmızı karta anlam veremediklerini belirtti.





Carvalhal, kendisi ve oyuncularının da hatalar yapabileceğini dile getirerek, "Fakat ne olursa olsun göstermiş oldukları mücadeleden memnunum ve 10 kişi kalmamıza rağmen kalemize yaklaşma fırsatı vermedik. Rakip kalede de tehlikeli ataklar geliştirdik. Oyuncularımdan ve takım ruhundan çok memnunum. Takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.





Bugün 11'e 11 oynadıkları takdirde farklı bir hikayeden bahsedileceğini kaydeden Carvcalhal, "Bu şartlar altında oynadığımız oyundan memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.





İstanbul BB'li futbolcu Holmen de kırmızı kart pozisyonunda hakemin hatası olduğunu belirterek, "Buna rağmen iyi savaştık ve iyi mücadele ortaya koyduk. Bugün 3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. 10 kişi kalıp da berabere kaldığımız için de mutluluk içindeyiz" şeklinde konuştu.





Kaleci Carvalho ise "Hakemin hatası bizim stratejimizi etkiledi. Buna rağmen çok iyi mücadele ettik. Golü biz aradık pozisyonlara girdik. Gösterdikleri mücadeleden dolayı takım arkadaşlarımı kutluyorum; ama 3 puan alamadığımız için hayal kırıklığına uğradık" diye konuştu.