Carvalhal: 'Galibiyeti güven getirdi'

Carvalhal, mağlubiyet almamış ve organize bir ekip olan Akhisar Belediyespor'un kendilerini ilk bölümde zorladığını, sonra daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydederken şöyle konuştu:





''Bu karşılaşmada ilk golü atmak, önemliydi. Maçı daha kolaya çevirmek için oyuncularımın gösterdiği tavır iyiydi. Bu yüzden mutluyum. Oyuncularımızın kendine güveni bu galibiyeti getirdik. Geçen haftaki Medical Park Antalyaspor maçını kazanmış olsaydık, sıralamada daha yukarılarda olabilirdik. Türkiye ligi çok zorlu bir lig ve benim takımım seyirci topluluğu önünde oynamayı özlüyor. Gelecek hafta Orduspor'a karşı bir maçımız var. Çok fazla seyirciye karşı oynamayacağımızı tahmin ediyorum. Benim oyuncularım yine zor bir ortamda mücadele edecekler.''





İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Can Sokullu ise müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmayı 4-0 galip tamamladıklarını belirterek, ''Galip gelmek bizi mutlu etti. İnşallah devamı da gelir'' dedi.





Holmen ise maça kötü başlamalarına rağmen daha sonra oyunu kontrol etmeyi başardıklarını ve 4 gollü güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.