Carvalhal: ’’Braga’nın Galatasaray gibi ismi yok’’

Halkalı'da özel bir dershanenin düzenlediği sınavlarda dereceye giren öğrenciler, madalyalarını İstanbul BBSK'nin Portekizli teknik direktörü Carlos Carvalhal'in elinden aldı.
Dershane öğrencilerinin sorularını da cevaplayan Carlos Carvalhal, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Orduspor ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.
Carvalhal, Orduspor'un organize bir takım olduğunu belirterek, "Bu cumartesi garanti görmediğimiz bir maç oynayacağız. Tahminim rakibimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Biz de iyi bir takımız. Oyuncularımız da iyi yolda olduklarını hissediyordur." şeklinde konuştu.
Sezon sonu İstanbul BBSK olarak hangi noktada olacakları konusunda genç hoca, "Az ya da çok bir beklentim yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Braga'yla aynı grupta olması ve bu eşleşmenin sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Her iki takım için de zor olacak. Braga'nın Galatasaray gibi ismi yok. Ancak iyi oyuncuları olan iyi bir takım." şeklinde konuştu.
Carvalhal, Braga'nın güçlü bir takım olduğunu, oyuncularının bir çoğunun da Portekiz Milli Takımı'nda oynadığını sözlerine ekledi.