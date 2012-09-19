Carvalhal: ’’Braga’nın Galatasaray gibi ismi yok’’

Carvalhal, Orduspor'un organize bir takım olduğunu belirterek, "Bu cumartesi garanti görmediğimiz bir maç oynayacağız. Tahminim rakibimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Biz de iyi bir takımız. Oyuncularımız da iyi yolda olduklarını hissediyordur." şeklinde konuştu.

Sezon sonu İstanbul BBSK olarak hangi noktada olacakları konusunda genç hoca, "Az ya da çok bir beklentim yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Türkiye'den Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Braga'yla aynı grupta olması ve bu eşleşmenin sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Her iki takım için de zor olacak. Braga'nın Galatasaray gibi ismi yok. Ancak iyi oyuncuları olan iyi bir takım." şeklinde konuştu.