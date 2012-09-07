Carson’a doğum günü kutlaması

Bursaspor'da, kaleci Scott Carson için doğum günü partisi düzenledi.





Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen partide 27. doğum gününü kutlayan Carson, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını, arkadaşlarının alkışları arasında söndürdü.





Pastanın ilk dilimini Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a ikram eden Carson, daha sonra arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Öte yandan Bursaspor, Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.