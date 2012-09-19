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Çarşı yönetime karşı

Elazığ maçında taraftarın kalbi olan kapalı tribün boş kaldı. Taraftar grubu 'Çarşı' ile yönetim arasındaki gerginlik tavan yaptı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
Çarşı yönetime karşı
Beşiktaş yönetimi ve taraftar grubu 'Çarşı' arasında gerilim tırmanırken Fikret Orman başkan olduktan sonra Çarşı grubunun yıllardır mekanı olan kapalı tribün kombine ve bilet fiyatlarında artışa gitmişti. FEDA sezonunda taraftardan destek isteyen ve bedava bilet uygulamasına son veren Fikret Orman, son Elazığ maçında taraftarın protestosu ile karşılaştı. 
 
Geçen sezon 1500-1850 TL arasında değişen kapalı tribün kombine fiyatları, bu sezon 2250 ile 2500 TL'ye yükseldi. Bu bölümün maç biletleri ise 75 ile 90 TL'den 150 ile 170 TL'ye çıktı. Bu nedenle Çarşı, maçları protesto etmeyi tercih etti. İşte bu gelişmelerin sonrasında yönetici Tamer Kıran, 'Yönetim olarak durumu gözden geçirebiliriz' diyerek indirim sinyali verdi. 

Tehdit gibi 'emir' verdi
 
Yöenetim Kurulu üyeleri yüzde 30 indirim planlıyordu. Bu gelişmelerin ardından gözler Fikret Orman'a çevrildi. Ancak Orman, bilet polemiğine noktayı koydu. Orman, yönetim kurulu üyeleri tarafından 2 bin bilet talep eden Çarşı'ya bir kez daha kesin ret yanıtı verdi. Orman ayrıca bazı yöneticilerin, 'Bu bileti biz parasını vererek alalım' teklifine de sert şekilde karşı çıkarak, 'Bedava bilet veren, istifasını da versin' dediği bildirildi.
 
Taraftar ikiye bölündü
 
Sosyal medya üzerinden konuyu tartışan Beşiktaş taraftarları ikiye bölündü. Bazı taraftarlar, Demirören döneminde bedava bilet alan Çarşı'nın artık yeni yönetimden bilet alamadığı için böyle bir eylem yaptığı görüşünde. Diğer taraftarlar ise özellikle yönetimin Çarşı'yı bitirmek istediğini, G.Saray ve F.Bahçe taraftarı gibi kale arkasına göndermeyi planladığını, kapalıyı da numaralı gibi yüksek fiyatlarla satmak istediğini savunuyor.
 
Kaynak: Akşam 
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