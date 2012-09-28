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Çarşı indirim istiyor

Çarşı, logolarını kulübe feda ettiklerini hatırlatarak Beşiktaş yönetimden kapalı tribün bilet fiyatlarında yeni bir düzenleme istedi.

28 Eylül 2012 Cuma 10:35
Çarşı indirim istiyor
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibinin, Çarşı Grubu'nun maçları izlediği kapalı tribün biletlerini 170 liradan satması taraftarları çileden çıkartıyor. Çarşı Grubu, 'A'yı aldınız kapalıyı bize verin' diyor.  
 
ÇarşI Grubu yaptığı açıklamada, 'Yönetim bizim logomuzu kullanıyor ama bize bilet konusunda gerekli kolaylığı sağlamıyor. Biz logo için yönetimden maddi bir istekte bulunmadık. Biz bedava bilet istemiyoruz. Sadece bilet fiyatlarının yeniden düzenlemesini istiyoruz. Geçen yıl 90 lira olan biletler son Elazığspor maçında 170 liraydı. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz' dedi. Öte yandan Çarşı Grubu son Elazığspor maçını eski açık ve yeni açık tribünlerinde izlemek zorunda kalmıştı.
 
Yönetim ne yapacak
 
Sanİca Boru Elazığspor maçında açık tribün biletleri 40 ile 50 liradan satışa sunulmuştu. Beşiktaş Yönetimi'nin Çarşı Grubu'nun bu isteğine nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.
 
Kaynak: Milliyet 
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